Експерт назвав обсяг транзиту, за якого українська ГТС залишиться прибутковою

50 мільярдів кубометрів на рік - це мінімум, який дозволить зробити транзитний бізнес прибутковим і окупити витрати на підтримку ГТС.

Український уряд має виставити компанії, яка претендує стати партнером держкомпанії "Магістральні газопроводи України" з управління українською газотранспортною системою, вимога про збереження після 2019 року транзиту газу з Росії в Європейський Союз на рівні щонайменше 50 мільярдів кубометрів на рік.

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Таку думку під час круглого столу висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Український уряд при створенні консорціуму (щодо управління ГТС – УНІАН) і відборі партнера для участі в цьому консорціумі повинна ставити умова – збереження транзиту на рівні щонайменше 50 мільярдів кубічних метрів на рік", - сказав він.

За словами експерта, обсяг транзиту газу в розмірі 50 мільярдів кубометрів на рік, починаючи з 2020 року (першого року після закінчення періоду чинного контракту), - це мінімум, який дозволить зробити транзитний бізнес прибутковим і окупити витрати на підтримку ГТС України.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з "Газпромом" був укладений в 2009 році, терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

У рамках реформи держхолдингу "Нафтогаз України" на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України".

В "Нафтогазі" заявляли, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".

Наприкінці лютого президент Петро Порошенко повідомив, що вже більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання взяти участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.