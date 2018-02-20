Четвертий блок Трипільської ТЕС переведено з антрациту на газове вугілля

Трипільська ТЕС раніше повністю працювала на вугіллі антрацитової групи.

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній - державна "Центренерго" - завершила переклад четвертого енергоблоку Трипільської теплоелектростанції з дефіцитного вугілля антрацитної групи на газову марку вугілля, що видобувається на підконтрольній території Україні, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, після успішного підключення блока до мережі об'єднаної енергосистеми України розпочато етап пусконалагоджувальних робіт для підготовки основного та допоміжного обладнання до комплексного випробування.

"Таким чином, переклад блоку на Трипільській ТЕС є першим прикладом гібридних станцій (енергоблоків 300 МВт), які паралельно спалюють різні види вугілля, що є вкрай важливим проектом для підвищення енергонезалежності та енергобезпеки не тільки ТЕС, але і всієї об'єднаної енергосистеми України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна з-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Зокрема, держкомпанія "Центренерго" переобладнала другий і п'ятий блоки Зміївської ТЕС.

Оскільки показники видобутку не встигають за зростанням споживання газового вугілля, то виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення даної проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.

За словами профільного віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком майже вдвічі скоротила споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи, використавши для роботи теплоелектростанцій 4,8 мільйона тонн палива.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську та Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій "Центренерго" належить державі.

Трипільська ТЕС раніше повністю працювала на вугіллі антрацитової групи. У 2016 році станція спалила 1,4 мільйона тонн палива.