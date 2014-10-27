Іран планує значно збільшити видобуток нафти

14:56, 27 жовтня 2014
Енергетика
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Іран планує найближчим часом збільшити видобуток нафти до 4,3 млн барелів на добу.

Суточная добыча нефти в стране в сентябре составляла 2,675 млн баррелей / uk.wikipedia.org

Про це заявив заступник міністра нафти ІРАНУ Мансур Моаззами, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ІРНА.

Згідно з даними ОПЕК, добовий видобуток нафти в Ірані у вересні становив 2,675 млн барелів.

При цьому Іран планує збільшити потужності з переробки нафти з нинішніх 1,8 млн барелів на добу до 3 млн барелів. За розрахунками іранських фахівців, розвіданих запасів нафти Ірану вистачить на 60 років.

Іран розглядає різні сценарії реагування на нестабільність нафтових цін, зазначив він. У даний час світовий ринок нафти піддається впливу політичних та економічних факторів, що призводять до зниження цін - це ситуація в Саудівській Аравії, Росії, збільшення поставок нафти, підвищення стратегічних запасів вуглеводнів.

"Ми керували країною і за ціни в $5 за барель, і за ціни в $140 за барель, у нас із цим не було проблем", - сказав заступник міністра. За його словами, під час підготовки бюджету на наступний рік уряд не розраховувало на ціновий діапазон $90-100 за барель, а дотримувався більш реалістичного підходу, щоб уникнути можливих проблем. Досі Іран не стикався з бюджетним дефіцитом.

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Водночас, експерти Іранської національної нафтової компанії прогнозують ціну на нафту в 2015 році в $70 за барель. "Саме ця ціна повинна бути закладена в основу бюджету країни на наступний рік", - йдеться в доповіді експертів. ІРНА також зазначає, що колишній орієнтир в $100 за барель, нібито прийнятий раніше в якості базового, експертами навіть не розглядалося.

Заступник генерального директора ИННК з експорту Мохсен Гамсари повідомив в інтерв'ю ІРНА, що "в найближчий місяць зростання ціни на нафту не передбачається і ніхто на ринку цього не чекає". "Більше того, - наголосив він, - наші експерти припускають, що і в наступні місяці навряд чи варто очікувати помітного зростання ціни на сиру нафту. Швидше за все, вона залишиться на тому ж рівні, не кажучи вже про те, що не варто серйозно чекати повернення колишніх високих цін".

"Ціна на нафту понад $100 за барель,- вважає Мохсен Гамсари, - була викликана штучно і за рахунок політичного впливу". За його словами, "з липня місяця поточного року, як тільки була усунена політична підтримка ринку, почався процес падіння ціни на нафту."

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