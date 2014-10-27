Швейцарський банк передрік «Газпрому» трирічне падіння прибутку

Газова монополія закінчила 2013 рік з прибутком у розмірі $35,8 млрд. У 2014 році показник складе $33,2 млрд, 2015-му - $25,8 млрд, 2016-му - $23,3 млрд. Величина чистого прибутку на одну акцію знизиться з $3,12 в 2013 році до $2,04 три роки потому.

Виручка компанії за прогнозами CS, знизиться з $165 млрд в 2013 році до $132 млрд у 2016-му, що на 20% менше минулорічного рівня, повідомляє Slon.ru.

У найближчі роки відбуватиметься диверсифікація поставок газу до Європи, в процесі якої частка «Газпрому» буде скорочуватися. Це змусить газову монополію знижувати ціни для споживачів, вважають автори огляду. В якості прикладів диверсифікації автори згадують запуск терміналу скрапленого природного газу (СПГ) в литовському портовому місті Клайпеда і СПГ-терміналу в Польщі в 2015 році, початок поставок СПГ з Австралії і США, починаючи з 2016 року, а також збільшення поставок з Прикаспію до 2020 року.

Поставки до України також будуть нижчі, ніж у минулі роки, з політичних причин. Крім того, європейські регулятори тиснуть на російську компанію після прийняття Третього енергетичного пакету, який вимагає від компаній розділення бізнесу з продажу і транспортування газу. Через це, зокрема, призупинилася реалізація проекту газопроводу «Південний потік».

У «Газпрому» є можливість поліпшити своє становище, однак це, на думку аналітиків CS, вимагатиме або відновлення зростання ринків збуту російського газу, або реструктуризації компанії урядом РФ. І те, і інше автори вважають малоймовірним, а отже, вони не очікують зростання котирувань компанії в найближчому майбутньому.

У понеділок, 27 жовтня, стало відомо про те, що влада Євросоюзу не підтримала продовження газопроводу «Північний потік», по якому паливо поставляється до Європи в обхід України, до Великобританії.

У першому півріччі 2014 року прибуток від продажів газової монополії впав на 25%.