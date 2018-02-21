На українських ТЕС збільшилися запаси вугілля

Запаси вугілля на ТЕС за тиждень збільшилися на 4,9% - до 1,5 млн тонн. Запаси антрацитового вугілля збільшилися на 0,9% - до 618,7 тис. тонн.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 14 по 20 лютого поточного року збільшилися на 4,9% – до 1,507 млн тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля збільшилися на 0,9% - до 618,7 тис. тонн з 613,5 тис. тонн.

Запаси вугілля газової марки збільшилися на 8% – до 888,4 тис. тонн з 823 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Видобуток не встигає зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.