Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину «Турецького потоку» - Reuters

Це не дає можливості просунутися в подальших переговорах про продовження другої нитки в Європу.

Російський газовий монополіст «Газпром» поки так і не отримав дозвіл на будівництво наземної частини другої нитки трубопроводу «Турецький потік» від влади Туреччини, що затягує питання вибору маршруту для постачання газу до Європи.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією.

Анкара в січні дала добро «Газпрому» - монопольному експортеру російського газу трубопроводами, почати укладати дві підводні нитки.

Але дозволу Туреччини на наземну частину поки що немає, і це не дає можливості просунутися в подальших переговорах про продовження другої нитки до Європи, від її варіантів буде залежати довжина і вартість маршруту, сказало одне з джерел.

В тому числі, йде торг про знижку на газ для турецької Botas, і «Газпрому» доведеться поступитися, якщо він хоче будувати трубопровід територією Туреччини, сказало друге джерело.

Джерело в турецькій енергетичній галузі сказало, що Botas і «Газпром» ще не створили спільне підприємство для будівництва другої гілки, яке має запросити дозвіл.

Проект трубопроводу дном Чорного моря і до кордону з європейськими країнами відновлено восени 2016 року, він передбачає будівництво двох ниток потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна. Перша призначена для турецьких споживачів, друга - для європейців, що дозволить «Газпрому» скоротити транзит через Україну. Запуск трубопроводу запланований на грудень 2019 року.

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Згідно з текстом міжурядової угоди, «Газпром» має право скасувати будівництво другої нитки, запуск якої вимагає підписання окремого протоколу, з компенсацією витрат турецькій стороні.

У січні «Газпром» отримав дозвіл від турецької влади на будівництво морської ділянки другої нитки газопроводу до узбережжя Туреччини. Цього тижня оператор проекту повідомив, що за двома нитками укладено 884 кілометри або майже половину морської ділянки газопроводу.

У лютому «Газпром» повідомив, що проект подорожчав до 7 мільярдів євро, до цього компанія оцінювала його вартість в $6 мільярдів.

«Газпром» обговорює постачання газу «Турецьким потоком» з Болгарією, Грецією та Італією.

Для поставок газу до Європи «Газпром» розглядав використання газопроводів Poseidon і TAP (Трансадріатичний газопровід), як продовження трубопроводу «Турецький потік».

Зараз «Газпром» поставляє газ до Туреччини, яка є другим за величиною покупцем російського газу після Німеччини, трубопроводом «Блакитний потік» потужністю 16 мільярдів кубометрів на рік.