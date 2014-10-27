«Укртрансгаз» за 9 місяців отримав 795 млн гривень збитку

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, у січні-вересні 2014 року отримала чистий збиток 795,147 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року закінчила з чистим прибутком 199,848 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід «Укртрансгазу» за 9 місяців 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року до 10,384 млрд грн з 11,632 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем минулого року до 1,465 млрд грн з 0,669 млрд грн.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у 2013 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 2,8 разу - до 1,254 млрд грн з 0,453 млрд грн.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».