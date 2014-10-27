Ціна нафти WTI впала значно нижче $80 вперше за два роки

Ціна бареля нафти WTI в понеділок впала значно нижче $80 вперше за два роки, пишуть «Ведомости» з посиланням на Financial Times. Приводом стало зниження Goldman Sachs прогнозу ціни нафти на II квартал 2015 р. - тепер банк вважає, що вона буде на рівні $80.

На фоні цієї новини котирування нафти WTI впали на 1,6% до $79,69. Котирування вже падали нижче $80 16 жовтня, але тоді вони швидко повернулися на рівень $83. Котирування нафти Brent в понеділок також помітно знизилися: на $1,36 до $84,77 за барель.

Аналітик Goldman Sachs Джефф Керрі написав у прогнозі, що рушійною силою ринку в даний час є надлишок пропозиції через сланцеву революцію в США. «В даний час можна з упевненістю сказати, що структурна перебудова завершена і що зростання виробництва в США повинно сповільнитися», - йдеться в документі.

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Збільшення обсягів нафтовидобутку за межами США, в тому числі в Бразилії і в Азербайджані, також призведе до надлишку нафти на ринку в 2015 р., вважають аналітики. Прогноз середньої вартості Brent на I квартал 2015 р. знижений Goldman Sachs до $85 за барель з $100 за барель, прогноз по WTI - до $75 з $90 за барель.