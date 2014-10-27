Угорщина хоче розпочати будівництво Південного потоку через півроку

Одна з країн-учасниць проекту Південний потік - Угорщина може закінчити будівництво трубопроводу в обхід України до 2017 року, розпочавши його реалізацію протягом шести місяців, сказав глава угорського основного акціонера проекту газеті Napi Gazdasag, повідомляє Рейтер.

"Ми могли б почати роботи протягом шести місяців від сьогоднішньої дати, але хотіли б завершити угорську ділянку до 2017 року", - сказав Чаба Байї, глава енергетичної групи MVM, яка володіє половиною угорської ділянки Південного потоку.

Угорщина хотіла б прискорити проект, але деякі країни ЄС виступають проти нього. Крім Південного потоку Угорщина підтримує й інші російські проекти, включаючи угоду з газовими сховищами та будівництво двох великих реакторів на атомній електростанції Paks в центральній Угорщині.

Байї сказав, що угода з газовими сховищами обсягом у 700 мільйонів кубометрів стала новим етапом співпраці між РФ і Угорщиною.

Угорщина - не єдина країна ЄС, яка підтримує Південний потік. Навесні Австрія врятувала трубопровідний проект "Газпрому", домовившись про його будівництво на своїй території в обмін на можливість доставляти власний газ, що видобувається в Чорному морі.

Нагадаємо, минулого тижня одна з країн-учасниць Південного потоку - Словаччина запропонувала зупинити його реалізацію, щоб не нашкодити Україні, яка стоїть на межі економічного колапсу, а на початку червня Болгарія зупинила роботу над будівництвом газопроводу до отримання дозволу Європейської комісії. Між тим "Газпром" не очікує перенесення термінів запуску труби і збирається подати перший газ до кінця 2015 року.

З введенням санкцій щодо РФ Болгарія анулювала контракт на будівництво болгарської ділянки Південного потоку з консорціумом на чолі з російським Стройтрансгазом. Ця компанія належить опальному на Заході Геннадію Тимченку, внесеним США в список наближених до президента Путіна, проти яких введені санкції.

Болгарія, найбідніший учасник ЄС, майже повністю залежить від російського газу і в той же час потребує фінансової допомоги Заходу, яка заморожена. Європа хоче знизити залежність від палива з РФ тим більше, чим сильніше ускладнюються її відносини з Росією після революції в Україні.

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Південний потік - проект "Газпрому" вартістю кілька десятків мільярдів доларів - задуманий як вихід на південь Європи, в обхід України, цінові суперечки з якою вже зупиняли прокачування російського газу в ЄС.