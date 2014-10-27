«Надра України» за 9 місяців отримала 6 млн гривень збитку

Національна акціонерна компанія «Надра України» в січні-вересні поточного року отримала 6 млн грн чистого збитку проти 637 тис. грн чистого прибутку за аналогічний період 2013 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з фінансовим звітом, складеним за міжнародними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців поточного року чистий дохід компанії знизився на 37,6% - до 99,6 млн грн.

При цьому валовий прибуток компанії збільшився в 1,8 разу - до 34,6 млн грн, а операційні збитки знизилися на 34,6% - до 6,8 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Надра України» у квітні-серпні поточного року направила 4,5 млн грн фінансової допомоги своїм дочірнім підприємствам для покриття боргів.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.