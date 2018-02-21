Поляк Станчак приступив до роботи на посаді віце-президента "Укртрансгазу"

Наприкінці вересня 2017 року Служба безпеки України заблокувала призначення Станчака на посаду голови правління "Укртрансгазу", пояснюючи своє рішення обмеженнями доступу іноземців до документів, які містять державну таємницю.

Поляк Павло Юзеф Станчак приступив до виконання обов'язків віце-президента компанії Укртрансгаз, оператора газотранспортної системи України, повідомила прес-служба компанії.

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"Павло Юзеф Станчак обраний членом правління, віце-президентом "Укртрансгазу" терміном на один рік відповідно до рішення акціонера №142 від 6 листопада 2017 року. З ним вже підписаний контракт, і з минулого тижня він приступив до виконання обов'язків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в зоні відповідальності Станчака знаходиться: формування і реалізація довгострокових і короткострокових планів розвитку "Укртрансгазу", представництво компанії у відносинах з органами державної влади та іншими урядовими структурами.

Також Станчак відповідає за формування та реалізацію єдиної виробничо-технологічної, фінансово-економічної, правової, інвестиційної, науково-технічної, соціальної, кадрової, інформаційно-презентаційної, антикорупційної політики компанії. Крім того, на нього покладені обов'язки щодо розвитку міжнародних відносин, інтеграції "Укртрансгазу" в європейський енергетичний простір, пошук міжнародних партнерів, координація підготовки проектів зовнішньоекономічних угод з транзиту і зберігання природного газу, організація і контроль за їх виконанням, оформлення відповідних ліцензій та інші функціональні обов'язки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2017 року національний держхолдинг "Нафтогаз України" затвердив призначення на посаду президента "Укртрансгазу" технічного директора, члена правління польської компанії PGNiG Technologie S. A. Павла Юзефа Станчака.

20 вересня минулого року голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що Служба безпеки України заблокувала призначення Станчака на посаду голови правління "Укртрансгазу". Це було обумовлено обмеженнями доступу іноземців до документів, які містять державну таємницю. Коболєв тоді відзначав важливість досвіду Станчака в процесі відокремлення діяльності з транспортування газу із загальної структури "Нафтогазу".

Після цього "Нафтогаз" перевів Станчака з посади президента "Укртрансгазу" на посаду віце-президента цієї компанії.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".