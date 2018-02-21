Україна імпортувала ядерного палива на півмільярда доларів: частка Росії - 69%

Частка поставок з Росії минулого року становила 69,2%.

Україна в 2017 році імпортувала тепловиділяючих збірок, які є паливом для роботи атомних електростанцій, на загальну суму 533 мільйони доларів.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, минулого року було закуплено з Росії ядерного палива на суму 368,9 мільйона доларів (у загальній структурі закупівель частка російського палива склала 69,2%), а з Швеції – 164,5 мільйона доларів (30,8%).

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС. У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Південно-Української АЕС виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши їм російське паливо компанії "ТВЕЛ".

Наприкінці грудня 2017 року міністр енергетики України Ігор Насалик заявляв, що в 2018 році Україна скоротить частку імпорту з Росії ядерного палива з 60% до 45%.

У лютому цього року в Держатомрегулювання заявили про відсутність зауважень до роботи палива виробництва Westinghouse.