«Укртрансгаз» оцінив свої збитки від військових дій на Донбасі в 40 млн гривень

Держкомпанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, оцінює свої збитки від військових дій в Донецькій і Луганській областях в 40 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, внаслідок бойових дій на території Донецької та Луганської областей компанія частково втратила контроль над активами, що перебувають на даній території, в тому числі в результаті їх фізичного знищення.

«Вартість активів станом на 30 вересня 2014 року, над якими втрачено контроль, становить приблизно 40 млн грн», - йдеться в звіті компанії.

Крім того, в червні 2014 року на газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород в результаті несанкціонованого втручання в газотранспортну систему стався потужний вибух.

«Винні особи не встановлені. На ліквідацію наслідків вибуху компанія витратила 31,345 млн грн», - наголошується в документі.

Також «Укртрансгаз» пояснив свої збитки за січень-вересень 2014 року у розмірі 795 млн грн тим, що з початку року українська гривня знецінилася щодо основних іноземних валют приблизно на 62%, а Національний банк України ввів певні обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському ринку. «Міжнародні рейтингові агентства знизили суверенні кредитні рейтинги України до рівня «ССС». Поєднання вищевказаних подій призвело до погіршення ліквідності, підвищення умов кредитування», - підкреслюється в звіті компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у січні-вересні 2014 року отримав чистий збиток 795,147 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила з чистим прибутком 199,848 млн грн.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».