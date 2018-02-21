Україна за рік імпортувала майже 14 мільярдів кубів газу з 10 країн Європи

Найбільші обсяги газу в Україну поставили компанії, зареєстровані в Швейцарії.

Україна в 2017 році імпортувала 13,942 мільярда кубометрів природного газу на загальну суму 3,228 мільярда доларів, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Австрії компанії поставили в Україну 48,6 мільйона кубометрів газу вартістю 11,2 мільйона доларів, трейдери з Великобританії – 542 мільйони кубометрів на 127,3 мільйона доларів, з Італії – 67,3 мільйона кубометрів на 15,9 мільйона доларів, з Люксембургу – 179 мільйонів кубометрів на 40,7 мільйона доларів, з Німеччини – 3,7 мільярда кубометрів на 847,8 мільйона доларів, Польщі – 1,5 мільярда кубометрів на 343,2 мільйона доларів, зі Словаччини – 222,16 мільйона кубометрів на 55,3 мільйона доларів, з Угорщини – 768,2 мільйона кубометрів на 178,9 мільйона доларів, з Франції – 1,02 мільярда кубометрів на 237,9 мільйона доларів, Чехії – 252 мільйони кубометрів на 55,6 мільйона доларів, і з Швейцарії – 5,6 мільярда кубометрів на 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.