Перші партії південноафриканського вугілля попрямують на ТЕС 2 листопада

Перші партії вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке прибуло в Іллічівський порт 23 жовтня, планують направити на дві теплоелектростанції держкомпанії «Центренерго» 2 листопада, йдеться в повідомленні держкомпанії, яка здійснює імпорт південноафриканського вугілля - «Укрінтренерго».

Згідно з повідомленням, через погодні умови були внесені зміни в графік розвантаження першого судна з вугіллям в обсязі 84,2 тис. тонн, яке планується повністю розвантажити до 31 жовтня. Раніше завершити відвантаження вугілля з судна планувалося до 28-29 жовтня.

«Орієнтовно з 2 листопада передбачається відправлення перших залізничних партій вантажу (до 55 вагонів на добу) до Зміївської та Трипільської ТЕС "Центренерго"», - повідомляє «Укрінтеренерго».

Також повідомляється, що очікувана дата прибуття з ПАР другого судна MBA Future з вугіллям обсягом майже 79 тис. тонн в порт «ТІС-термінал» (Одеська обл.) - 30 жовтня, третього судна Bottiglieri Challenger з вугіллям об'ємом близько 85 тис. тонн в Іллічівський порт - 8 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Іллічівський морський торговий порт (Одеська обл.) 23 жовтня о 9:00 прийняв перше судно, завантажене енергетичним вугіллям з Південно-Африканської Республіки в обсязі 84,2 тис. тонн.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує весь обсяг вугілля з ПАР у розмірі 1 млн тонн відвантажити державній енергогенеруючій компанії «Центренерго». Перша партія вугілля в обсязі 250 тис. тонн розбита на постачання трьома судами.

За словами глави Міненерговугілля Юрія Продана,ціна південноафриканського вугілля з доставкою в українські порти становить 86 дол. за тонну і формується на торгових біржах, що є найбільш прозорим шляхом визначення ціни.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Державне підприємство «Укрінтеренерго виступає покупцем африканського вугілля від України.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.