Держдеп про "Північний потік-2": цей газопровід істотно "підірве незалежність України"

У США виступають за незалежне та самодостатнє енергетичне майбутнє України, яка не буде об'єктом для російської агресії.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван заявляє, що США виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі, що матиме негативні наслідки для енергетичного сектору та економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.

Говорячи про енергетичну політику відносно України, дипломат заявив, що Сполучені Штати виступають за стійке, незалежне, самодостатнє енергетичне майбутнє України.

"Майбутнє, яке не залежатиме від Росії, та не буде інструментом російської агресії. Ми з цієї причини проти газопроводу "Північний потік-2", який на європейському континенті підриватиме нашу мету диверсифікації енергетики та енергетичної незалежності", - сказав дипломат.

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Водночас, заступник держсекретаря США додав, що цей газопровід "щонайменше істотним чином підірве незалежність України, її енергетичний сектор та її економіку".

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Крім того, Коболєв відзначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становитимуть близько 3 млрд доларів.