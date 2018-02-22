У світі дешевшає нафта

«Чорне золото" дешевшає, ігноруючи зниження тижневих запасів у США.

Ціни на нафту знижуються зранку в четвер на тлі зміцнення долара і незважаючи на зниження тижневих запасів сировини в США.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,64 відсотка до $65,00 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $61,13 за барель, що на 0,89 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Як кажуть трейдери, зниження нафтових котирувань стало наслідком подальшого зміцнення американської валюти.

Долар в четвер зріс до тижневого максимуму до кошика основних валют-суперників після публікації протоколу січневого засідання Федрезерву.

Вранці індекс долара піднявся на 0,10 відсотка до 90,090 пункту.

Зміцнення долара перебило статистику Американського інституту нафти (API), який повідомив про скорочення тижневих запасів нафти в США.

За даними API, запаси нафти зменшилися на 907.000 барелів до 420,3 мільйони за тиждень до 16 лютого, хоча аналітики передбачали зростання на 1,8 мільйона барелів.

У фокусі уваги інвесторів – офіційна статистика Управління енергетичної інформації, що виходить сьогодні ввечері.