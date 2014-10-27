У Бундестазі запевнили, що Європа допоможе Україні заплатити за російський газ

Депутат Бундестагу від проурядової партії ХДС/ХСС Карл-Георг Вельманн упевнений, що Європа допоможе Україні фінансово вирішити газову суперечку з Росією, повідомляє ТСН.

Зазначається, що на останніх газових переговорах між Україною і Росією за посередництва Єврокомісії визначили "зимову" ціну для України – 385 доларів за тисячу кубометрів. До нового року Україна хоче закупити до 4 млрд кубометрів газу і для цього запросила в Єврокомісії фінансової допомоги у розмірі 2 млрд євро.

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Депутат не сумнівається,що гроші будуть, можливо і з іншого джерела. Посередником між компаніями "Нафтогаз України" і "Газпром" можуть стати європейські компанії. Таку пропозицію робила Єврокомісія, однак Росія її відхиляла.

"Найважливіше зараз - сформувати стабільний уряд і стабільну парламентську більшість. Україна повинна розпочати широкі і частково болючі реформи, щоб реалізувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Україна має європейську перспективу, однак перед Україною стоять великі завдання, які їй треба виконати. Ми будемо допомагати також фінансово. Це стосується і енергетичних питань зараз, і наступної зими", - сказав Вельманн.

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Також федеральний канцлер Австрії Вернер Файман заявляв, що Австрія може профінансувати поставки газу з Росії в Україну.