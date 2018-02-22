Уряд почав консультації з потенційними партнерами щодо управління ГТС

За словами віце-прем'єр-міністра, консультації з тими, хто «висловив готовність підставити плече», триватимуть два дні.

Уряд почав консультації з компаніями, які є потенційними партнерами з управління українською газотранспортною системою, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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«Почали консультації з першими сімома міжнародними компаніями, які проявили інтерес до спільного управління газотранспортною системою України», - написав він.

За словами Кістіона, такі консультації з тими, хто «висловив готовність підставити плече», уряд проводитиме впродовж двох днів.

Як повідомляв УНІАН, чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження транзиту після 2019 року у держхолдингу «Нафтогаз України» і уряді запропонували провести виділення ГТС у нову самостійну юрособу і залучити до її управління європейського партнера.

Наприкінці лютого 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив, що вже більш як десять всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання взяти участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.