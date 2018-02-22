Дискусія з МВФ щодо збільшення тарифів на газ “перебуває в гарячій стадії” – Парубій

Голова парламенту прогнозує, що рішення буде прийматися орієнтовно близько травня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначає, що дискусія з Міжнародним валютним фондом щодо збільшення тарифів на газ “перебуває в гарячій стадії”.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Парубій зазначив, що серед вимог МВФ є багато рекомендацій для України, в тому числі й щодо збільшення тарифів на газ та приватизації. “Але найголовніше – це антикорупційний суд”, - наголосив він.

Також голова ВР зазначив, що під час зустрічі з представниками МВФ говорив про те, щоби збільшення тарифів відбувалося поетапно. “Але ця дискусія ще перебуває в гарячій стадії — рішення буде прийматися орієнтовно близько травня”, - припустив він.

“Тому я переконаний, що було б правильним, щоб ми до травня прийняли закон про антикорупційний суд — показали політичну волю української держави і української влади до змін, і нам тоді буде набагато легше вести дискусію, зокрема, і з питання тарифів”, - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, група експертів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду 12-16 лютого провела технічні консультації з владою.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортних паритетів, створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.