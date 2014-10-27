У Литву прибув перший танкер зі скрапленим газом - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

”Індепенденс” - величезне, розміром в три футбольних поля, судно норвезької компанії Hoegh LNG - увійшло в акваторію Клайпедського морського порту. Урочиста зустріч плавучої платформи пройшла за участю глави держави і високопоставлених гостей з Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії та Норвегії.

”Литва знову може пишатися своєю рішучістю, сміливістю та політичною волею. Термінал скрапленого газу - це важливий стратегічний проект і перемога всієї держави. Це і енергетична незалежність, і політична свобода. Більше ніхто не зможе диктувати нам ціни на газ, купувати у нас політичну волю або підкуповувати наших політиків”, - заявила литовський президент на церемонії відкриття терміналу в Клайпеді.

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За її словами, ”один сусід був особливо зацікавлений в тому, щоб зупинити цей проект”. Весь природний газ Литва досі закуповувала в Росії.

”Сьогодні історичний день для Литви. Я радий, що ми першими в Європі побудували термінал скрапленого газу за такий короткий час - півтора роки”, - сказав прем`єр-міністр Альгірдас Буткявічюс.

Відкриття терміналу з Брюсселя привітав віце-голова Єврокомісії з питань енергетики Гюнтер Еттінгер: ”Сьогоднішня подія - важливий крок Литви, необхідний для гарантування конкурентних цін на газ та забезпечення безпеки поставок газу в Литву й інші країни Балтії. Сьогодні для вирішення цих проблем потрібно було вживати швидкі дії, і Литва продемонструвала, як цього досягти”, - заявив він.