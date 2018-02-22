Позов "Укрнафти". Суд призначив дебати щодо фірми з оточення Порошенко на 28 лютого

"Укрнафта" оспорює право на розробку великого нафтогазового родовища, яке без конкурсу і за заниженою ціною отримала компанія з оточення Порошенко.

Київський апеляційний адміністративний суд переніс на 28 лютого розгляд позову найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" до Державної служби геології та надр та маловідомої компанії з оточення президента Порошенко "Аркона Газ-Енергія", яка поза конкурсом та за невелику плату отримала право на розробку великого нафтогазового родовища на Полтавщині.

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Таке рішення ухвалив суддя Київського апеляційного адмінсуду Євген Чаку від 21 лютого .

"Є час учасникам процесу підготуватися до дебатів. Їм буде надана тиждень часу. Оголошується перерва до 28 лютого", - зачитав рішення суду головний суддя Євген Чаку.

В ході засідання представник "Укрнафти" В'ячеслав Бунечко нагадав, що восени минулого року компанія звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати два дозволу Держгеонадр, датовані від 15 і 18 травня 2017 року, що надають право компанії "Аркона Газ-Енергія" протягом 20 років займатися розробкою і видобутком нафти і газу в найбільшому родовищі в Полтавській області - Свистунківсько-Черноволуцькому.

Однак Окружний адмінсуд Києва навіть не став розглядати позов "Укрнафти" по суті.

У зв'язку з цим адвокат Бунечко закликав суд скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд.

Одночасно представник "Укрнафти" надав Київському апеляційному адміністративному суду матеріали розслідування журналістів "Радіо "Свобода", в яких розкрито безпосередній зв'язок засновників компанії "Аркона Газ-Енергія" з членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким.

На думку юристів "Укрнафти", є всі підстави вважати наявність опосередкованого адміністративного впливу на суддів під час розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2017 року "Укрнафта" звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Госгеонедрам та "Аркона Газ-Енергія". Компанія вважає, що спецдозвіл на Свистунківсько-Черноволуцьке родовище було передано приватній компанії з порушеннями законодавства.

В "Укрнафті" заявили, що "Аркона Газ-Енергія" виплатила збір за видачу дозволу в розмірі 3,8 млн грн, тоді як його реальна вартість становить до 110 млн грн.

У зв'язку з нанесенням державі багатомільйонного збитку "Укрнафта" раніше вже відправила матеріали справи в СБУ і Генпрокуратуру для порушення кримінальних справ проти керівництва Держгеонадр.

20 лютого журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, згідно якого, засновники компанії "Аркона Газ-Енергія" пов'язані з оточенням президента Петра Порошенка. Також розслідування показало зв'язок власників приватної компанії з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента Петра Порошенка.