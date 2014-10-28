Обвал на ринку нафти не припиняється

На світових торгах у вівторок, 28 жовтня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі збільшення видобутку країнами ОПЕК, передає ПРАЙМ.

Так, ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже опустилася на 1% - до 85,28 долара за барель. Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,53% - до 80,58 долара за барель.

Читайте такожРосія через санкції і дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%Збільшення видобутку в країнах ОПЕК продовжує чинити тиск на світові ціни на нафту. За заявами директора з міжнародних зв'язків іранської національної нафтової компанії NIOC Мохсена Камсарі, ОПЕК, швидше за все, вирішить не скорочувати виробничий план на засіданні, яке відбудеться 27 листопада у Відні.

Як зазначають експерти, ринок залишається перенасиченим, оскільки попит продовжує бути досить слабким, таким чином, ціни знаходяться під знижувальним тиском, ринок чекає реакції ОПЕК.

Читайте такожСланцеві проекти США залишаться беззбитковими навіть при ціні бареля нафти $57Крім того, в понеділок Goldman Sachs повідомила про зміну прогнозу для першої половини 2015 року, передбачивши зниження цін на нафту в середньостроковій перспективі. Вартість нафти марки Brent буде знаходитися біля позначки 85 доларів за барель протягом перших двох кварталів 2015 року, раніше прогноз становив 100 доларів. Прогноз для WTI складає 75 доларів за барель у першому півріччі проти прогнозованих раніше 90 доларів.