У Казахстані - гострий дефіцит бензину, заправити машину можна на поодиноких АЗС

У Казахстані зростає дефіцит бензину. Яскравий приклад - ситуація в Алмати, де більшість автозаправних станцій відпускають паливо тільки за талонами, передає сайт телеканалу "Астана".

Самий популярний серед автомобілістів 92-й бензин можна купити тільки на поодиноких АЗС. Безперебійно паливом торгують тільки компанії «КазМуйнаГаз» і Sinoоil. Проте, щоб придбати паливо власникам автомобілів доводиться відстоювати величезні черги.

Читайте такожУ Росії через гострий дефіцит бензину зобов'язали "Газпром" докупити його за кордономВтім, 95-й бензин, середня ціна за літр якого приблизно 155 тенге, як і раніше, у вільному продажу. Але через дорожнечу паливо цієї марки великим попитом не користується.