Компанії Ахметова візьмуть в борг більше мільярда гривень для розрахунку за електрику

Про це йдеться в повідомленнях компаній на сайті «Державні закупівлі».

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Згідно з повідомленнями, «Західенерго» і «Східенерго» планують залучити по 320 млн грн кредиту, а «Дніпроенерго» - 2 кредити також по 320 млн грн.

У тендерній документації «Дніпроенерго» вказується, що позику планується залучити для поповнення обігових коштів та розрахунків із держпідприємством «Енергоринок». Цілі залучення кредитів інших підприємств не наводяться.

Кінцевий термін подання заяв для участі у тендері «Західенерго» і «Східенерго» 20 листопада, а «Дніпроенерго» - 20 і 21 листопада поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня «ДТЕК Дніпроенерго» уклало договір із державним «Ощадбанком» на залучення 500 млн грн кредитних коштів терміном на 1 рік.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

«ДТЕК Дніпроенерго» - один із провідних виробників електроенергії та тепла в Україні. У складі компанії перебувають три ТЕС у Запорізькій та Дніпропетровській областях зі встановленою потужністю - 8185 МВт. Частка ДТЕК у статутному капіталі компанії складає 72,9%.

«ДТЕК Західенерго» має у своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Встановлена ​​потужність електростанцій компанії - 4707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями у статутному капіталі становить 70,91%.

«ДТЕК Східенерго» - складається із трьох ТЕС у Донецькій і Луганській областях, встановлена ​​потужність яких становить - 4157 МВт.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ахметов вилетів із сотні найбагатших людей світу.