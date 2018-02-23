«Газпром» перестав виставляти рахунки «Нафтогазу» за постачання газу на окупований Донбас - ЗМІ

Причина зміни позиції російського монополіста може бути пов'язана з торішнім програшем "Газпрому" "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився від ідеї стягнення з НАК "Нафтогаз України" оплати газу, поставленого на окуповану територію Донбасу.

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Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його даними, "Газпром" припинив виставляти відповідні накладні "Нафтогазу" з початку року.

"Рахунки не виставляли ні за січень (2018 р. – ред.), ні за весь 2017-й", - сказав співрозмовник.

Причини зміни своєї позиції з цього питання російська компанія не озвучувала.

Передбачається, що вона пов'язана з торішнім програшем "Газпрому" "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, де розглядалося також питання оплати поставок газу на окуповану територію України.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» заявив, що в 2017 році поставив на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей 2,427 мільярда кубометрів природного газу.

В кінці грудня Стокгольмський арбітраж, який розглядав взаємний спір "Газпрому" і "Нафтогазу", вказав, що "Нафтогаз" не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей. Суд вирішив, що майбутні поставки газу на зазначені території також не повинні оплачуватися Україною до припинення окупації.