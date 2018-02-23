Коболєв прокоментував переговори з "Газпромом" щодо купівлі газу: поки що прогресу немає, але він буде

Раніше голова "Нафтогазу" заявляв, що ціна майбутніх закупівель газу в російського монополіста, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, буде «привабливою».

Прогресу в переговорах між національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпром» про купівлю Україною цього року російського газу поки що немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу заявив голова правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Переговори з «Газпромом» не коментую. Поки що прогресу немає ... Але він буде», - сказав керівник «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8%, до 14,1 млрд кубометрів. Імпорт газу для вітчизняних потреб здійснюється тільки з території європейських країн.

22 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.

Також арбітраж знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» у 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік. Коментуючи це рішення, президент Петро Порошенко сказав, що Україна готова відновити поставки природного газу з Росії тільки за умови, що вони будуть дешевими, чесними і некорупційними.

За словами Коболєва, ціна майбутніх закупівель газу у «Газпрому», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, буде «привабливою».