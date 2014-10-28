Україні для закупівлі газу на опалювальний сезон потрібно $2 млрд

Про це сьогодні заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час міжнародної інвестиційної конференції SP Advisors «A Fresh look at Ukraine» в Києві.

«Я впевнений, що нам не потрібно докуповувати газ, ми повинні жити з тим газом, який у нас є. Ми відкрили всі двері для постачання газу для промисловості, а для населення досить того газу, який ми видобуваємо самі. Але всі хочуть підстрахуватися. І в тому числі наш «Нафтогаз» (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН), - сказав Шлапак. - Зараз мова йде про закупівлю 7 млрд кубометрів газу до кінця опалювального сезону. Помножте на близько 400 дол. І ви отримаєте близько 2 млрд. Але зараз йдеться про те, щоб підстрахуватися хоча б одним мільярдом».

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Причому Шлапак зазначив, що уряд шукає кошти із різних джерел, включаючи ЄБРР та інші фінансові організації. «Ми ведемо переговори скрізь, де можемо. Багато хто готовий, але конкретики поки що немає».

Раніше про можливість виділити Україні 1 млрд дол. заявляли президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і канцлер ФРН Ангела Меркель. Однак умови виділення коштів не обговорювалися.

Нагадаємо, на останніх газових переговорах між Україною і Росією за посередництва Єврокомісії визначили «зимову» ціну для України - 385 доларів за тисячу кубометрів.

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