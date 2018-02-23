Німеччина в березні дозволить Росії побудувати газопровід в обхід України – "Нафтогаз"

Вже в березні уряд Німеччини планує надати остаточний дозвіл для будівництва "Північного потоку-2".

Уряд Німеччини планує у березні цього року надати остаточний дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід території України, який пройде по дну Балтійського моря й забере української ГТС частина обсягів транзиту газу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу повідомив голова правління національного держхолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"За нашою інформацією, вже в березні уряд Німеччини планує надати остаточний дозвіл для будівництва. Якщо це станеться, то рахунок часу буде йти на місяці. Нам терміново потрібен голос іноземного партнера, а також ми маємо лобіювати, щоб український транзит залишився", - сказав він.

Також Коболєв зазначив, що обхідний газопровід буде заповнений на 100%, і ті обсяги газу, які пройдуть по ньому, будуть забрані з українського напрямку.