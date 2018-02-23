У Житомирі  обмінювалися досвідом реалізації проектів з підвищення енергоефективності за моделлю ЕСКО

Крім того, у Житомирі вчора учасники зустрічі відвідали ряд об’єктів, пов’язаних з впровадженням енергоефективних заходів і де комплексно здійснили термосанацію.

Вчора та позавчора у Житомирі представники Польщі, Норвегії та України обмінювалися досвідом реалізації проектів з підвищення енергоефективності за моделлю ЕСКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Житомир є одним із тих міст України, які сьогодні працюють над впровадженням політики енергоефективності. Вже зроблені перші кроки для впровадження політики адаптації до клімату. ЕСКО механізми та державно-приватне партнерство - це ті речі, де Україні ще не напрацювала достатньої законодавчої бази і досвіду практичного впровадженення, на відміну від Польщі та Норвегії. Було дуже приємно, що саме цими механізмами вони і готові ділитися з нами», - зазначив на зустрічі директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради Микола Костриця.

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Крім того, у Житомирі вчора учасники зустрічі відвідали ряд об’єктів, пов’язаних з впровадженням енергоефективних заходів і де комплексно здійснили термосанацію. Під час заходу його учасники отримали не лише теоретичні знання, а й практичні навички втілення енергоощадливих проектів.

Нагадаємо, діяльність ЕСКО спрямована на впровадження енергоощадних заходів з метою підвищення ефективності процесів енергопостачання та енергоспоживання. Мова йде про виробництво енергії та її постачання, про опалення, вентиляцію та кондиціювання повітря, про освітлення, технологічні процеси, тощо.

Енергосервісна компанія (ЕСКО) – це фізична або юридична особа, яка надає енергетичні послуги або інші заходи з покращення енергоефективності на об'єктах або в приміщеннях користувача і при цьому бере на себе певну частку фінансового ризику. Поняття «ЕСКО» наведено в Директиві Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/32/ЄC від 5 квітня 2006 р. про енергетичну ефективність і енергетичні послуги.