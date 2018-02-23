«Нафтогаз» назвав кількість "мертвих душ" серед споживачів

За оцінками держхолдингу, в Україні частка «мертвих душ» у структурі споживачів природного газу становить 10%.

Частка побутових споживачів природного газу, яких реально не існує і на яких облгаз-збут списують обсяги газу («мертві душі»), загалом в Україні становить 10%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу заявив голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв.

«За нашими оцінками, в усій країні обсяг «мертвих душ» становить приблизно 10%», - сказав він, додавши, що ці дані підтверджуються аудитом однієї з регіональних збутових компаній - «Кіровоградгазу». За словами Коболєва, «Нафтогаз» планує завершити аудит цієї компанії і опублікувати його результати.

Як повідомляв УНІАН, минулого року «Нафтогаз», як мажоритарний акціонер, відновив контроль над регіональною газовою компанією «Кіровоградгаз». Після цього держхолдинг почав аудит діяльності компанії. Цей аудит ще не завершено, але він уже виявив ряд правопорушень, серед яких наявність «мертвих душ» - неіснуючих адрес і фізосіб, на яких поставлявся газ. Відповідні матеріали «Нафтогаз» передав до правоохоронних органів. Такі ж порушення, за словами Коболєва, можуть бути й серед інших збутових компаній.