На український ринок газу вийшов швейцарський трейдер

15:10, 23 лютого 2018
Енергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Про це повідомляє enkorr.

Компанія "Акспо Україна" зареєстрована в Києві 20 лютого. Засновниками виступають швейцарська Axpo Trading і люксембурзька Axpo International.

Статутний капітал української дочірньої компанії становить 28,9 млн гривень. Директором призначений Гліб Тімофіюк. Основна спеціалізація - торгівля природним газом.

Зазначається, що Axpo Trading - один з найбільших постачальників природного газу в Україну. Ця компанія почала поставки в 2014 році. Першим покупцем її ресурсу був державний НАК "Нафтогаз України", який купив близько 33 мільйонів кубометрів ресурсу.

Нагадаємо, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг видала ліцензію на право постачання природного газу для "Треілстоун Енерджі", що належить американській групі компаній TrailStone.

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Теги: #газовий трейдер#газовий хаб