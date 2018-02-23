Силовики не будуть розслідувати справу про передачу великого родовища компанії з оточення Порошенка – експерт

Держгеонадр поза конкурсом та за явно заниженою ціною надала право на використання в Полтавській області великого родовища нафти і газу компанії «Аркона Газ-Енергія», що належить оточенню президента.

Правоохоронні органи проігнорують і не почнуть розслідувати справу проти керівництва Державної служби геології та надр, яка поза конкурсом за заниженою ціною надала право на використання в Полтавській області великого родовища нафти і газу компанії «Аркона Газ-Енергія», що належить оточенню президента Петра Порошенка.

Про це УНІАН заявив експерт в нафтогазовій сфері, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

«З цим повинні розбиратися компетентні органи. Але це буде не зараз, а коли буде інший президент. Тому що зараз ніхто цим займатися не буде, враховуючи кінцевого бенефіціара (президента Порошенко – УНІАН)», - сказав він.

Косянчук вважає, що ціна, за якою «Аркона Газ-Енергія» купила спецдозвіл на видобуток нафти і газу на Свистунковско-Черноволуцком родовищі в Полтавській області, - набагато нижча витрат, які раніше зазнала найбільша вітчизняна компанія «Укрнафта», яка претендувала на вищевказане родовище і вже провела там геологорозвідку.

«Витрачені гроші на сейсміку, геологорозвідку і все інше не відповідають тому, скільки за це заплатили нові власники в особі пана президента», - сказав він, додавши, що тільки на буріння однієї свердловини потрібно витратити 5 млн дол.

«Що таке 3,8 мільйона гривень (ціна, яку заплатила «Аркона Газ-Енергія» за отримання спецдозволу – УНІАН)? Це зовсім не та сума, яку напівдержавна компанія витратила на те, щоб розвідати ці надра і довести поклади. Витрати на розвідку і дослідження цього родовища зовсім інші. Що тут говорити? Пробурити одну свердловину глибиною до 5 тисяч метрів коштує понад 5 мільйонів доларів», - заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, суддя Київського апеляційного адміністративного суду Євген Чаку призначив на 28 лютого дебати за позовом "Укрнафти" до Державної служби геології та надр та компанії "Аркона Газ-Енергія" з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд.

Юристи «Укрнафти» також заявили, що в листопаді 2017 року Окружний адміністративний суд Києва без всяких підстав відмовився розглядати позов «Укрнафти» по суті.

Крім того, в "Укрнафті" заявили, що "Аркона Газ-Енергія" виплатила збір за видачу дозволу в розмірі 3,8 млн грн, у той час як його реальна вартість складає до 110 млн грн. У зв'язку з нанесенням державі багатомільйонного збитку "Укрнафта" раніше вже відправила матеріали справи в СБУ і Генпрокуратуру для порушення кримінальних справ проти керівництва Держгеонадр.

Нещодавно журналісти програми "Схеми" опублікували сенсаційне розслідування, згідно з яким, засновники компанії "Аркона Газ-Енергія" пов'язані з оточенням президента Петра Порошенка. Також розслідування показало зв'язок власників приватної компанії з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента Петра Порошенка.

На думку юристів "Укрнафти", є всі підстави говорити про наявність опосередкованого адміністративного впливу на суддів під час розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва.