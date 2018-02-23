Кабмін хоче наступного тижня затвердити наглядову раду нового оператора ГТС

19:41, 23 лютого 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України планує наступного тижня затвердити склад наглядової ради нового оператора газотранспортної системи країни – "Магістральні газопроводи України" (МДУ), повідомив в ході прес-конференції профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"ПАТ "МГУ" готове до роботи... Я думаю, що вже наступного тижня буде виданий наказ, і буде створено наглядову раду "МГУ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". В той же час менеджмент Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" створив у структурі діючої держкомпанії "Укртрансгаз" новий філіал - "Оператор ГТС України".

Відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".

У січні цього року Кабмін усунув менеджмент "Нафтогазу" від процесу пошуку партнера для управління української ГТС, включивши до відповідальну робочу групу тільки голови наглядової ради компанії Клер Споттісвуд.

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Теги: #оператор ГТС#реформування ГТС