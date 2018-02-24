Прибутковість «Укргазвидобування» 250%: віце-прем'єр розповів про маржі найбільшої державної газової компанії

При цьому «Укргазвидобування», за словами віце-прем'єра, інвестувала у видобуток газу лише 9 млрд із запланованих 30 млрд грн.

Оптова ціна на газ, який державна газодобувна компанія «Укргазвидобування» продає «Нафтогазу України», має прибутковість 250%.

Про це під час круглого столу в парламенті заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

«Оптова ціна, за якою продає газ «Укргазвидобування», має прибутковість більше 250%. Інвестиційна програма на 2017 рік у рамках проекту фінансового плану становила 30 млрд грн, а реальне виконання – лише 9 млрд грн», - уточнив віце-прем'єр.

Також Кістіон заявив, що на сьогодні держкомпанія має близько 100 ліцензій на видобуток газу, які вона не використовує, і які «лежать мертвим вантажем».

Присутній на круглому столі глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв нічого не сказав про прибутковість «Укргазвидобування», але спростував інформацію Кістіона про невикористані ліцензії «Укргазвидобування», додавши, що через адміністративні бар'єри компанія не може почати роботу тільки на деяких ліцензійних ділянках на Полтавщині.

Читайте також"Укргазвидобування" встановило 25-річний рекорд з видобутку газу««Укргазвидобування» в минулому році показала рекордний видобуток газу... Той факт, що менеджмент «Укргазвидобування» і «Нафтогазу», вибираючи оптимальні рішення, зміг досягти зростання видобутку за 9 мільярдів гривень, а не за 30, на мій погляд, - це дуже позитивний результат», - прокоментував Коболєв заяву Кістіона щодо виконання держкомпанією інвестпрограми за 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м.

Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів, яка діє і зараз.

МВФ вимагає підвищити ціни на газ для населення, погрожуючи припинити співпрацю з Україною.

У січні-вересні «Укргазвидобування» збільшило чистий прибуток в 2,8 рази – до 24 млрд грн

Згідно з повідомленням в системі електронних закупівель Prozorro, філії найбільшої в Україні газодобувної компанії "Укргазвидобування" почали активно купувати люксові автомобілі. Тільки в січні-лютому вони закупили позашляховики Toyota Land Cruiser Prado на загальну суму понад 9,4 мільйона гривень.

Відразу після перемоги Революції гідності Кабінет міністрів не раз оголошував аукціон з продажу люксових автомобілів. А восени 2016 року уряд ухвалив постанову, що забороняє чиновникам літати чартерами, закуповувати нові автомобілі і встановлювала обмеження на використання службового транспорту.