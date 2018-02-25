Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ до максимальних рівнів

У підземних сховищах залишається 10,4 млрд куб. м газу.

Україна через зниження температури повітря з 24 на 25 лютого збільшила відбір газу з підземних сховищ до максимального рівня за весь опалювальний період 2017-2018 років - 101 млн куб. м на добу.

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Про це УНІАН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

«Україна через похолодання збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7%... Потреба покривається за рахунок відбору газу з газосховищ у режимі 101 млн куб. м (найбільший обсяг добового відбору в нинішньому опалювальному сезоні)», - сказав він.

Белявський додав, що газ також імпортується з Європи (в режимі 16 млн куб. м на добу) і видобувається українськими компаніями (57 млн куб. м на добу).

«Станом на сьогоднішній ранок добове споживання газу збільшилося в Україні до 170 млн куб. м. У сховищах залишається 10,4 млрд куб. м газу», - зазначив радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону. На початок опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) Україна накопичила у підземних сховищах рекордні 16,8 млрд кубометрів газу.