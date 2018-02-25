Гройсман: лише фокусники обіцяють знизити ціну газу в Україні в 2-5 разів

Прем'єр упевнений, що ті, хто дають гучні обіцянки про низькі ціни на газ, не збираються їх виконувати.

Політики, які дають обіцянку знизити ціну на газ в Україні в 2-5 разів, але при цьому не знають, як це зробити, - це фокусники.

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Таку заяву, виступаючи перед послами іноземних держав, зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Популісти говорять про те, що в Україні ціну газу можна знизити в два, три або п'ять разів. Скажіть, будь ласка, чи є тут ті, хто знає, як це зробити? Ні... Ніхто не знає, як це зробити, але популісти кажуть, що вони можуть це зробити. Так вони не популісти - вони фокусники!»- заявив глава уряду.

Також Гройсман наголосив, що ті, хто дає гучні обіцянки про низькі ціни на газ, не збираються виконувати свої обіцянки. «Популізм і корупція - це величезна зараза на тілі (держави - УНІАН), яка вбиває імунітет і все інше», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман неодноразово заявляв, що уряд не буде підвищувати ціну на газ для населення у поточному опалювальному сезоні. Водночас встановлення ринкової ціни на газ є обов'язковою умовою продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

24 січня 2018 року президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу. За словами Порошенка, уряд України готовий врегулювати ціну на газ відповідно до вимог МВФ, які передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості і витрат на транспортування.

8 лютого Гройсман повідомив, що Кабмін перебуває в діалозі з МВФ про подальше врегулювання ціни на газ, яке має враховувати повний соціальний захист громадян.