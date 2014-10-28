Україна готова сплатити Росії $1,4 млрд газового боргу, але чекає результатів переговорів

Україна готова розплатитися з Росією за спожитий газ і виплатити російській стороні 1,4 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у ході міжнародної інвестиційної конференції SP Advisors «A Fresh look at Ukraine» міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Росіяни хотіли погасити до кінця жовтня 1,4 млрд. За великим рахунком, для нас немає проблеми заплатити росіянам. Це питання 2-3 днів, виключно технічно. Але це питання домовленостей», - сказав Шлапак.

Водночас Шлапак висловив невпевненість у тому, що домовленостей щодо газу буде досягнуто. «Ті умови, які виставляють росіяни, не відповідають сьогоднішнім реаліям», - сказав Шлапак.

Раніше міністр зазначав, що Україна могла б і не закуповувати додатковий газ і прожити на тому газі, який є і який може бути забезпечений власним видобутком.

Читайте такожУ Бундестазі запевнили, що Європа допоможе Україні заплатити за російський газЯк повідомив УНІАН, 29 жовтня пройде черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна - Росія - ЄС щодо врегулювання питання поставок газу, визначення його ціни та умов поставок.

Росія припинила поставки газу в Україну в червні поточного року, мотивуючи своє рішення відсутністю платежів за вже спожите паливо і збільшенням боргу за газ. Україна, у свою чергу, звинуватила російську сторону у встановленні не ринкової, а «політичної» ціни на газ, і звернулася до арбітражного суду Стокгольма з проханням встановити ринкову ціну на паливо, а також визначити умови його поставок та оплати.

21 жовтня в Брюсселі пройшли тристоронні переговори у форматі Україна - Росія - Європейський Союз, які завершилися домовленістю зустрітися ще раз 29 жовтня і підписати проміжну угоду на строк до 31 березня 2015 року про поставки газу, його ціну та умови оплати, включаючи оплату боргу.

Україна також погодилася оплатити існуючий борг у 3,1 млрд дол. за попередні поставки газу на основі ціни газу в 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів. Перший транш у розмірі 1,45 млрд дол. Україна направить до кінця жовтня, другий - у 1,65 млрд дол. - до кінця року.