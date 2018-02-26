Нафта дорожчає на даних про скорочення її видобутку в Лівії

Brent подорожчала до $67,22 за барель, WTI - до $63,84 за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок вранці зростають на тлі тимчасового припинення робіт на лівійському родовищі Ель-Філь (El Feel, Elephant), а також на заявах міністра нафти Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про скорочення видобутку в країні, повідомляє Прайм.

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"Станом на 7:39 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,27% - до 67,22 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,46% - до 63,84 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У суботу Національна нафтова компанія Лівії (National Oil Corp., NOC) офіційно оголосила форс-мажор на родовищі Ель-Філь у зв'язку з діяльністю на його території збройних угруповань. Згідно з повідомленням компанії, ці дії були зроблені після того, як члени підрозділу угруповання "Варта нафтових об'єктів" (Petroleum Facilities Guard) регіону Феццан погрожували робітникам, входили до адміністративних приміщень та стріляли в повітря.

До закриття на родовищі видобувалося 70 тисяч барелів нафти на день. При цьому його виробнича потужність становить 90 тисяч барелів на день.

Крім того, інвестори реагують на заяви міністра нафти Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, який в суботу заявив, що нафтовидобуток в країні в січні-березні буде набагато нижчим за граничні значення в рамках угоди ОПЕК+, при цьому експорт становитиме менше 7 мільйонів барелів на день. У грудні обсяг експорту з Аравії становив 7,045 мільйона барелів на добу.

ОПЕК та низка країн, які не входять до організації країн (ОПЕК+), наприкінці 2016 року домовилися у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. У листопаді минулого року країни ОПЕК+ продовжили віденську угоду до кінця 2018 року.