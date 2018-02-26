В українських сховищах залишилося 10,4 мільярда кубів газу

Україна через зниження температури повітря з 24 на 25 лютого збільшила відбір газу з підземних сховищ до максимального рівня за весь опалювальний період 2017-2018 років.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 17 по 24 лютого скоротилися на 5,8%, або на 645 мільйонів кубометрів, до 10,425 мільярда кубометрів з 11,070 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Як повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський, Україна через зниження температури повітря з 24 на 25 лютого збільшила відбір газу з підземних сховищ до максимального рівня за весь опалювальний період 2017-2018 років – 101 мільйон кубометрів на добу.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, Україна вийде з опалювального сезону 2017/2018 років орієнтовно з запасами газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) обсягом 8-9 мільярдів кубометрів.

Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.