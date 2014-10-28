Україна хоче купувати зріджений газ у США
Україна зацікавлена в швидкому будівництві терміналу скрапленого газу, щоб не залежати від шантажу «Газпрому»
Україна розраховує посилити свою енергетичну безпеку за рахунок постачання зрідженого газу зі США.
Про це йшла мова під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з сенатором США, співголовою від меншості сенатського комітету з питань збройних сил Джеймсом Інхофом, повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій МЗС.
«Особливу увагу під час бесіди було приділено питанню зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема, за рахунок постачання зрідженого газу зі Сполучених Штатів», - йдеться в повідомленні.
Також під час зустрічі сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також питання розширення допомоги Україні з боку США.
Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена в якнайшвидшому будівництві терміналу зрідженого газу, щоб не залежати від шантажу «Газпрому».
Реалізацію проектів з постачання скрапленого природного газу (LNG) в Україну ускладнює невизначеність Туреччини щодо дозволу на транспортування цього газу на українські термінали через протоку Босфор.
Національний проект «LNG Україна» реалізовує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації скрапленого природного газу (СПГ), який буде розташований в морському порту «Південний» ПАТ «Укртранснафти» в Комінтернівському районі Одеської області.