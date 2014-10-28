Україна хоче купувати зріджений газ у США

Україна розраховує посилити свою енергетичну безпеку за рахунок постачання зрідженого газу зі США.

Про це йшла мова під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з сенатором США, співголовою від меншості сенатського комітету з питань збройних сил Джеймсом Інхофом, повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій МЗС.

«Особливу увагу під час бесіди було приділено питанню зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема, за рахунок постачання зрідженого газу зі Сполучених Штатів», - йдеться в повідомленні.

Також під час зустрічі сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також питання розширення допомоги Україні з боку США.

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена в якнайшвидшому будівництві терміналу зрідженого газу, щоб не залежати від шантажу «Газпрому».

Реалізацію проектів з постачання скрапленого природного газу (LNG) в Україну ускладнює невизначеність Туреччини щодо дозволу на транспортування цього газу на українські термінали через протоку Босфор.

Національний проект «LNG Україна» реалізовує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації скрапленого природного газу (СПГ), який буде розташований в морському порту «Південний» ПАТ «Укртранснафти» в Комінтернівському районі Одеської області.