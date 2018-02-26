Україна приєдналася до міжнародного агентства по "зеленій" енергетиці

Членство в цій організації відкриває доступ українським компаніям до передових технологій у сфері альтернативної енергетики та енергозбереження.

Україна 25 лютого стала повноправним членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), що відкриває доступ українським компаніям до передових технологій у сфері альтернативної енергетики та енергозбереження, а також до дешевого кредитного ресурсу.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

"Ми стали 155-ю країною - членом IRENA, і разом зі світовим співтовариством будемо слідувати глобальному тренду енергетичної децентралізації та розвитку відновлюваної енергетики на користь України", - прокоментував подію голова агентства Сергій Савчук.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада схвалила приєднання України до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії в початку листопада 2017 року.

В кінці грудня минулого року президент Петро Порошенко підписав закон про приєднання до IRENA. В середині січня 2018 року Україна подала всі необхідні для набрання міжнародне агентство документи.

Довідка УНІАН. Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) було створено у 2011 році. Його діяльність спрямована на забезпечення швидкого переходу до сталого використання відновлюваних джерел енергії в глобальних масштабах. В даний час членами IRENA є понад 100 країн і близько 30 країн подали заявку на приєднання до організації. Бюджет агентства на 2016-2017 роки становив 46 мільйонів доларів.

Членство в цій організації дозволить Україні подавати заявки в Абу-Дабийский фонд розвитку на отримання дешевих кредитів для впровадження "зелених" проектів (зараз бюджет фонду становить 350 мільйонів доларів, кредити надаються на конкурсній основі під 1-2% на термін до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, за умови співфінансування 50/50). Також наша країна отримає доступ до всієї наявної в агентстві IRENA інформації по використанню поновлюваних джерел енергії, результатів новітніх досліджень та передового досвіду, а також прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики.