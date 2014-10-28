Україні потрібен не зріджений газ, а модернізація власного видобутку - американський експерт

Україна, яка імпортує понад 50% природного газу, може здобути енергонезалежність при використанні сучасних західних технологій у розробці власних нафтогазових родовищ.

Таку думку висловив на інвестиційній конференції SP Advisors A Fresh Look at Ukraine в Києві мажоритарний акціонер компанії Cub Energy (відносить себе до п'яти найбільших нафтогазових операторів України) Роберт Бенш, передає кореспондент УНІАН.

«У цій країні надзвичайно великі потенціали для розробки родовищ газу й нафти», - сказав він.

За словами Бенша, Україна потребує значної модернізації технологій власного видобутку вуглеводнів, які на сьогоднішній день спираються на застарілі методи часів СРСР.

Крім цього, експерт підкреслив, що Україні не варто розраховувати на поставки скрапленого газу із США.

«Причина всіх проблем в Україні – це на 60% залежність від енергоресурсів Росії. Можна багато говорити про скраплений газ, альтернативні джерела енергії, але це інтенсивні процеси, які потребують величезних ресурсів. Скраплений газ - це дуже великий логістичний проект, який не є реалістичним для України», - зазначив Бенш.

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Довідка УНІАН. Видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів. При цьому споживання газу в 2013 році становило 50,358 млрд кубометрів.

За даними держкомпанії «Надра України», Україна має понад 35 трлн кубометрів запасів природного газу на нетрадиційних родовищах, проте для їх освоєння необхідно збільшувати інвестиції в геологорозвідувальні роботи.