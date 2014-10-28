Українці за місяць взяли лише 66 кредитів на купівлю негазових котлів

Про це повідомив голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Перший мільйон «теплих кредитів» від «Ощадбанку» пішов у люди. І це хороша новина. Зараз за урядовою програмою кредитування твердопаливних і електричних котлів видано 1,154 млн гривень. Це 66 кредитів», - написав Пишний.

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За словами банкіра, середня сума одного кредиту - 17,5 тис. гривень, і лідерство за обсягом виданих кредитів припадає на Сумську та Львівську області, видали 18 кредитів на 281 тис. грн і 9 на 239 тис. грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» на початку жовтня розпочав кредитування українців на придбання котлів у рамках урядової програми енергозбереження, що дозволить близько 34 тис. домогосподарств перейти на альтернативні види опалення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України направив 50 млн грн на реалізацію програми відшкодування частини тіла кредитів, які будуть видані домогосподарствам України на купівлю нових електричних та твердопаливних котлів замість газових.

Під програму компенсації кредитів потраплять близько 33 800 домогосподарств з розрахунку середньої вартості котла 7190-7600 грн.

На першому етапі кредитування купівлі нових котлів буде здійснюватися через державний «Ощадбанк», однак пізніше до програми можуть бути залучені і комерційні банки.