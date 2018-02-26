Відбір газу зі сховищ через похолодання другий день перебуває на максимальному рівні

У Міненерговугілля відзначили, що ситуація не є критичною, навпаки, у країни є необхідні обсяги ресурсу і технічна можливість його відбору.

Україна, через зниження температури повітря, другий день поспіль, 26 лютого, продовжує утримувати відбір газу з підземних сховищ на максимальному рівні за весь опалювальний період 2017-2018 років - 101,6 млн куб. м на добу.

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Про це УНІАН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

Також він повідомив, що споживання палива в Україні за добу зросло до 178,6 млн куб. м газу із 170 млн куб. м газу станом на 25 лютого.

Белявський наголосив, що ситуація не є критичною, а, навпаки, у країни є ресурс і технічна можливість його відбору.

«Попри великі морози - технологічне обладнання справне і виконує покладені на нього завдання», - зазначив радник міністра.

Він також повідомив, що станом на 26 лютого імпорт газу з Європи становить 15,9 млн куб. м на добу, видобуток вітчизняними підприємствами - 57,2 млн куб м газу за добу.

Як повідомляв УНІАН, Україна через зниження температури повітря з 24 на 25 лютого збільшила відбір газу з підземних сховищ до максимального рівня за весь опалювальний період 2017-2018 років - 101 млн куб. м на добу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на 24 лютого становили 10,425 млрд куб. м

За оцінками голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, Україна вийде з опалювального сезону 2017/2018 років орієнтовно з запасами газу у вітчизняних підземних сховищах газу (ПСГ) в обсягу 8-9 млрд куб. м.

Україна ввійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

На початок опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було нагромаджено 16,8 млрд кубометрів газу.