Транзит російського газу через Україну у вересні скоротився вдвічі

Транзит російського газу через територію України до країн Європи у вересні 2014 року скоротився порівняно з вереснем 2013 року вдвічі - до 3,909 млрд куб. м, йдеться в звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в січні-вересні 2014 року транзит природного газу скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 19,7% - до 50,229 млрд куб. м.

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Довідка УНІАН. Згідно з транзитним контрактом між Україною та Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. Проте російська компанія ніколи не виконувала цю умову.

В жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.