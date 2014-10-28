Україна за 9 місяців скоротила імпорт газу на 18%

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, у вересні 2014 року імпорт природного газу скоротився порівняно з вереснем 2013 року в 4,5 разу - до 0,986 млрд куб. м.

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Довідка УНІАН. Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути постачання «блакитного палива» з Європи: польський, угорський та словацький.

Угорщина зупинила транспортування газу в Україну від 25 вересня після переговорів із російським газовим монополістом «Газпромом».

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають від травня 2014 року.

Крім цього, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту про стягнення 6 млрд дол. як переплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнення з України боргу за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.