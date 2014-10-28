Єврокомісія обіцяє подвоїти зусилля для успіху завтрашніх газових переговорів

Європейська комісії подвоює свої зусилля, щоб газові переговори з врегулювання спірних питань між Києвом та Москвою, які заплановані на 29 жовтня в Брюсселі у форматі Україна-Росія-ЄС, завершилися успішно.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі на брифінгу заявила представник ЄК Пія Аренкільде Хансен.

„В Європейській комісії ми будемо робити все що можемо, щоб спростити досягнення домовленостей. Я впевнена, що зусилля будуть подвоєні, щоб знайти рішення. Сподіваємося, що наш віце-президент Еттінгер буде здатний оголосити про успішний результат цих переговорів”, - сказала вона.

За словами представника ЄК, переговори розпочнуться в другій половині дня, але скільки часу вони триватимуть – не відомо.

Читайте такожУкраїні для закупівлі газу на опалювальний сезон потрібно $2 млрд

Нагадаємо, 21 жовтня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори у форматі Україна - Росія - Європейський Союз, які завершилися домовленістю зустрітися ще раз 29 жовтня і підписати проміжну угоду на термін до 31 березня 2015 року про постачання газу, його ціну та умови оплати, включаючи оплату боргу.

Читайте такожУкраїна готова сплатити Росії $1,4 млрд газового боргу, але чекає результатів переговорів