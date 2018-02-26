«Нафтогаз» запевняє: незважаючи на похолодання, газу в сховищах вистачить до кінця опалювального періоду

На сьогодні в підземних сховищах міститься 10,4 млрд куб. м газу, що на 2 млрд куб. м більше, ніж станом на аналогічну дату минулого року.

Природного газу в підземних газових сховищах України вистачить для проходження нашою країною нинішнього опалювального періоду, навіть незважаючи на похолодання, яке спостерігається в останні дні.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

«Синоптики прогнозують ще морози, але до календарної весни залишилося лише три дні. Сподіваємося, що березень буде значно погодно-привітнішим. У будь-якому разі, запасів газу вистачить до кінця опалювального періоду», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії відзначили, що на сьогодні в підземних сховищах міститься 10,4 млрд куб. м газу, що на 2 млрд куб. м більше, ніж станом на аналогічну дату минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону. На початок опалювального сезону 2017-2018 рр. (15 жовтня) Україна нагромадила в підземних сховищах рекордні 16,8 млрд кубометрів газу. Згідно з раніше озвученими оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна вийде з опалювального сезону з запасами газу на рівні 8-9 млрд куб. м.

На тлі похолодання, починаючи з 25 лютого, держкомпанія-оператор ГТС «Укртрансгаз» збільшила відбір газу з підземних сховищ до рекордного рівня 101 млн куб. м на добу.