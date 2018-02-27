США обженуть Росію за видобутком нафти: експерти назвали терміни
США обійдуть Росію як найбільшого виробника нафти найпізніше до 2019 році за рахунок приросту видобутку сланців, сказав голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль у вівторок.
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Наступного року точно обійдуть, а, може, вже і цього, уточнив він. "Видобуток ресурсів сланцевої нафти в США зростає ударними темпами... США дуже скоро стануть основним виробником нафти", – сказав Біроль в інтерв'ю Рейтер.
Як показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA), обсяг виробництва нафти в США тримався на рівні 10,27 мільйона барелів на добу на тижні до 16 лютого.
Таким чином, США вже випереджають Саудівську Аравію і лише трохи відстають від Росії.
У своєму лютневому огляді EIA підвищило середньорічний прогноз приросту видобутку нафти в США. Відомство вважає, що виробництво сировини збільшиться в 2018 році на 1,26 мільйона барелів на добу до 2017-го - до 10,59 мільйона барелів на добу.
Голова МЕА також сказав, що не чекає піку нафтовидобутку в США до 2020 року. За його розрахунками, скорочення обсягу виробництва сировини в країні в найближчі чотири-п'ять років також очікувати не варто.
Стрімке зростання видобутку в США залишається одним із головних противаг зусиллям виробників ОПЕК+, які домовилися про обмеження видобутку сировини заради вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції.
У грудні 2016 року Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і кілька країн поза картелю, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток сировини приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції. Угода діє до кінця поточного року.
Крім того, США зараз активно нарощують експорт нафти, в тому числі в Азію, ударяючи тим самим по позиціях ОПЕК і РФ в регіоні.
Водночас, імпорт нафти в США минулого тижня знизився на 1,6 мільйона барелів на добу до 4,98 мільйона барелів на добу – мінімального значення з 2001 року.
Біроль додав, що очікує приросту видобутку нафти і в інших країнах. “Канада, особливо це стосується нафтоносних пісків, і Бразилія з її шельфовыми проектами. Ці дві країни будуть потужними драйверами (зростання пропозиції нафти, крім США)", – сказав він.
Що стосується попиту, то його зростання, за оцінкою голови МЕА, становитиме близько 1,4 мільйона барелів на добу в 2018 році.