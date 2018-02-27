США обженуть Росію за видобутком нафти: експерти назвали терміни

За прогнозами МЕА, США обійдуть Росію за видобутком "чорного золота" не пізніше 2019 року.

США обійдуть Росію як найбільшого виробника нафти найпізніше до 2019 році за рахунок приросту видобутку сланців, сказав голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль у вівторок.

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Наступного року точно обійдуть, а, може, вже і цього, уточнив він. "Видобуток ресурсів сланцевої нафти в США зростає ударними темпами... США дуже скоро стануть основним виробником нафти", – сказав Біроль в інтерв'ю Рейтер.

Як показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA), обсяг виробництва нафти в США тримався на рівні 10,27 мільйона барелів на добу на тижні до 16 лютого.

Таким чином, США вже випереджають Саудівську Аравію і лише трохи відстають від Росії.

У своєму лютневому огляді EIA підвищило середньорічний прогноз приросту видобутку нафти в США. Відомство вважає, що виробництво сировини збільшиться в 2018 році на 1,26 мільйона барелів на добу до 2017-го - до 10,59 мільйона барелів на добу.

Голова МЕА також сказав, що не чекає піку нафтовидобутку в США до 2020 року. За його розрахунками, скорочення обсягу виробництва сировини в країні в найближчі чотири-п'ять років також очікувати не варто.

Стрімке зростання видобутку в США залишається одним із головних противаг зусиллям виробників ОПЕК+, які домовилися про обмеження видобутку сировини заради вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції.

У грудні 2016 року Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і кілька країн поза картелю, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток сировини приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції. Угода діє до кінця поточного року.

Крім того, США зараз активно нарощують експорт нафти, в тому числі в Азію, ударяючи тим самим по позиціях ОПЕК і РФ в регіоні.

Водночас, імпорт нафти в США минулого тижня знизився на 1,6 мільйона барелів на добу до 4,98 мільйона барелів на добу – мінімального значення з 2001 року.

Біроль додав, що очікує приросту видобутку нафти і в інших країнах. “Канада, особливо це стосується нафтоносних пісків, і Бразилія з її шельфовыми проектами. Ці дві країни будуть потужними драйверами (зростання пропозиції нафти, крім США)", – сказав він.

Що стосується попиту, то його зростання, за оцінкою голови МЕА, становитиме близько 1,4 мільйона барелів на добу в 2018 році.